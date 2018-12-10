اندلاع مواجهات عنيفة بين القوات المشتركة والمليشيا في الحديدة

تجددت المواجهات مساء اليوم الاثنين بين القوات المشتركة من جهة ومليشيا الحوثي الانقلابية من جهة أخرى في مدينة الحديدة غرب البلاد .
وقالت مصادر "الخليج 365" إن اشتباكات عنيفة بالأسلحة المتوسطة والخفيفة اندلعت بين القوت المشتركة ومليشيا الحوثي بالقرب من جامعة الحديدة وخلف هيئة تطوير تهامة بمدينة الحديدة .
وأكدت المصادر إن المواجهات على أشدها وسط قصف مدفعي مكثف متبادل بالأسلحة الثقيلة مؤكدة إن تجدد المواجهات جاء نتيجة استمرار مليشيا الحوثي الانقلابية في استهداف منازل السكان والمحال التجارية المدافع وراجمات الصواريخ .
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