جوهان دين هان مدير عمليات مسام يشيد بإجراءات السلامة في التعامل مع الألغام

بين جوهان دين هان مدير العمليات بمشروع مسام إنه ذهب في رحلة تفقدية لعسيلان بمنطقة شبوة للفريق الرابع، الخامس، والسادس التابعة لمسام، صحبة المدير العام للمشروع السعودي لنزع الألغام السيد أسامة القصيبي وبعض الخبراء السعوديين.
وقد اعتبر جوهان أن الرحلة كانت لغاية تعزيز إجراءات السلامة أثناء التعامل مع إزالة الألغام في أنحاء مدينة عسيلان.
كما أشاد جوهان بهذه الرحلة وتوفيقها في مهامها واصفا إياها بالجيدة.
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