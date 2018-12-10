تعرف على أوقات رحلات الخطوط الجوية اليمنية ليوم غد الثلاثاء

ينشر "الخليج 365" أوقات الرحلات الجوية الخاصة بالخطوط الجوية اليمنية ليوم غد الثلاثاء، الموافق 11 ديسمبر/كانون الأول 2018م، وهي كالتالي: رقم الرحلة609 خط الرحلة: القاهرة - عدن الإقلاع : 02:30 بعد منتصف الليل "توقيت القاهرة" الوصول : 07:00 صباحا رقم الرحلة600 خط الرحلة: عدن- القاهرة الإقلاع : 07:45 صباحا الوصول: 10:00 صباحا رقم الرحلة601 خط الرحلة: القاهرة- عدن الإقلاع : 11:00 ظهرا "توقيت القاهرة" الوصول :15:15 عصرا رقم الرحلة608 خط الرحلة: عدن- القاهرة الإقلاع : 16:00 مساء الوصول: 18:30 مساء رقم الرحلة605 خط الرحلة: القاهرة- سيئون الإقلاع : 05:00 صباحا "توقيت القاهرة" الوصول: 09:30 صباحا رقم الرحلة604 خط الرحلة: سيئون- القاهرة الإقلاع : 11:00 ظهرا الوصول :13:45 ظهرا رقم الرحلة506 خط الرحلة: عدن- جدة الإقلاع : 09:00 صباحا الوصول: 11:00 ظهرا رقم الرحلة507 خط الرحلة: جدة- عدن الإقلاع : 12:30 ظهرا "توقيت جدة" الوصول: 14:30 ظهرا

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