الكشف عن نقل الميليشيات أكاديميين مختطفين من حجة إلى صنعاء

كشفت تقارير صحفية أن مليشيات الحوثي قامت، اليوم الاثنين 10 ديسمبر 2018، بنقل 5 أكاديميين مختطفين لديها منذ أقل من أسبوع إلى معتقل لها في العاصمة صنعاء.

ووفقاً لوكالة 2 ديسمبر التابعة للمقاومة الوطنية، اختطفت المليشيات الحوثية، الأربعاء الماضي، الدكتور حميد عيسى عميد كلية العلوم التطبيقية في جامعة حجة، والدكتور عبد السلام الثلايا رئيس قسم المايكروبولوجي، والدكتور همدان الهمداني رئيس قسم الجغرافيا سابقا، والدكتور زيد المرحبي رئيس قسم الحاسوب، والدكتور عبد الله شميله، على خلفية رفضهم عسكرة الجامعة واستخدامها لعمليات تحشيد مقاتلين والعبث بمناهجها طائفيا.

وصعدت مليشيات الحوثي منجرائمها وانتهاكاتها بحق الأبرياء وملاحقة واعتقال المثقفين والسياسيين والصحفيين والمعارضين وشن حملات قمع ومداهمات للمنازل واختطاف العديد من الأكاديميين في المناطق الواقعة تحت سيطرتهم، والزج بهم في السجون والمعتقلات حيث تمارس بحقهم ابشع أنواع التعذيب.