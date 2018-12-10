مقتل مواطن في ظروف غامضة في الأكمة غرب مدينة اب

عثر سكان محليون اليوم الاثنين على جثة مواطن قتل في ظروف غامضة في مدينة اب وسط البلاد . وقالت مصادر "الخليج 365" إن المواطن محمد المنتصر عثر عليه سكان محليون مقتولاً في منطقة الاكمة غرب مدنية اب . وأكدت المصادر إن المنتصر قتل في ظروف غامضة دون إن يتوصل السكان إلى معرفة دوافع جريمة القتل ومن يقف ورائها حتى اللحظة من كتابة الخبر.

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