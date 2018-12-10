وكيل تعز يشدد على ضرورة ضبط الإيرادات وتحسين الموارد

تعز - الخليج 365

شدد وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي، اليوم الاثنين، على ضرورة ضبط الإيرادات وتحسين الموارد وتقييم المكاتب الإيرادية والرفع بكافة العوائق والإشكالات التي تواجه المكاتب الإيرادية لمعالجتها واتخاذ الإجراءات اللازمة

جاء ذلك خلال اجتماع بديوان عام المحافظة مع المكاتب الإيرادية برئاسة وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي وذلك لمناقشة ضبط وتحسين الموارد المالية واسباب تدني مستوى تحصيل الموارد خلال الفترة السابقة.

واستعرض الإجتماع تقريرا مفصلا من الإدارة العامة للموارد المالية حول الإيرادات العامة للمكاتب الإيرادية المحلية والمشتركة من شهر يناير حتى سبتمبر من العام الجاري .

كما تم قراءة تقرير مفصل من الإدارة العامة للواجبات حول الإيرادات الزكوية للمديريات لشهر نوفمبر 2018 واسباب تدني التحصيل في كل مديرية وانعدامها في بعض المديريات .

واستمع وكيل أول من مدراء المكاتب الإيرادية حول تحصيل الموارد العامة الإشكالات التي تواجه تلك المكاتب في تحصيلها للإيرادات بالشكل المطلوب .

وناقش الإجتماع عدد من الصعوبات والعراقيل التي تواجه سير اعمال عدد من المكاتب الإيرادية والاسباب التي أدت الى تدني مستوى تحصيل الموارد المالية في تلك المكاتب.