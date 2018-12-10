استشهاد طفل بانفجار لغم زرعته مليشيا الحوثي في الخوخة بالحديدة

انفجر لغم أرضي زرعته مليشيات الحوثي بقرية العاقر بعزلة موشج بخوخة الحديدة، في أحد الأطفال ليتمزق جسده أمام أعين أمه.
وأفادت مصادر محلية أن الطفل الضحية ويدعى عمار أحمد، خرج مع والدته لرعي الأغنام، إلا أن مخلفات المليشيا الانقلابية حالت دون عودته سالما.
ونقلت مواقع إلكترونية يمنية عن أقارب الضحية قولهم بأن هذه الجريمة هي الجريمة 26 من نوعها بحق أهالي عزلة موشج.
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