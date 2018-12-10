تعليق قوي سفير اليمن لدى المغرب عن اليوم العالمي لحقوق الإنسان

عدن، الرباط - الخليج 365

قال سفير اليمن لدى المغرب، عز الدين سعيد الأصبحي، ووزير حقوق الإنسان السابق، "70 عاما على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 10 ديسمبر 1948 - 10 ديسمبر 2018، مر العالم بكل الأهوال وانقرضت ثلاثة أجيال متعاقبة".

وأضاف الأصبحي في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك" - رصده "الخليج 365 "-" السؤال الذي طرحه عمر ابن الخطاب قبل خمسة عشر قرنا كما هو (متى أستعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟)".

وأشار إلى أن "هذه العبارة التي صار معناها في مقدمة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".

وتابع (يولد جميع الناس أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق، وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضاً بروح الإخاء)".

ومضى "مع ذلك تحل الذكرى اليوم بعد سبعين عاما، وسؤال الخليفة عمر رضوان الله عليه لا إجابة له، في عالم يخلق كل يوم المزيد من القيود والعبودية".

واختتم" (( متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم أحرارا ؟ ))منذ صادر الآباء حق الأمهات يا ابن الخطاب، ولن نتحرر حتى يعود الحق لهن فيعلمن الصغار معنى الحرية.. وكل عام وانتم أحرارا".