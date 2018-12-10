شكرا لقرائتكم خبر عن عــاجل محافظ البنك المركزي يقر رسميا صرف الريال اليمني مقابل الدولار الأمريكي بهذا السعر.. (وثيقة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر محافظ البنك المركزي محمد زمام قبل قليل تغريده في صفخته على تويتر حول الوديعة السعودية وصرف الدولار. وجاء في التغريده: بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلحاقاً للتعميم الصادر برقم (2018/CBY/955) بتاريخ 2018/12/3م بخصوص فتح الإعتمادات المغطاة من الوديعة السعودية فقد تقرر اعتماد سعر المصارفة لجميع الإعتمادات الموافق عليها ولم تنفذ بعد بسعر صرف التالي: أربعمائة وأربعين ريال يمني = واحد دولار أمريكي".

شكرا لقرائتكم خبر عن عــاجل محافظ البنك المركزي يقر رسميا صرف الريال اليمني مقابل الدولار الأمريكي بهذا السعر.. (وثيقة) على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن السعيد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن السعيد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .