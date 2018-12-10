الكشف عن مضامين مبادرة "غريفيث" بشأن الصراع في تعز

تعز - الخليج 365
كشفت مصادر مطلعة، تفاصيل مبادرة مبعوث الأمم المتحدة الى اليمن مارتن غريفيث بشأن وقف إطلاق النار وفتح المعابر والمطار في محافظة تعز.
وأوضحت المصادر، - وفقا لمتابعة "الخليج 365" - أن "المبادرة تنص على وقف إطلاق النار غير المشروط على أن يشمل كافة أرجاء محافظة تعز".
وبينت أن" المبادرة تنص على تشكيل مجموعة عمل من الأطراف بمشاركة الأمم المتحدة لمراقبة تنفيذ الاتفاق وفض النزاع".
كما تنص المبادرة على فتح مطار تعز أمام العمليات الإنسانية.
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