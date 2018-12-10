الخليج 365 عقد اجتماع موسع لقيادات الأجهزة الامنية في محافظة أرخبيل سقطرى،اليوم، برئاسة وكيل المحافظة العميد ركن صالح سعد لمناقشة الأوضاع الأمنية وسبل تعزيز الأمن والاستقرار. وشدد الوكيل على أهمية دعم تعزيز اليقظة الأمنية، لتثبيت الامن والاستقرار بالمحافظة. مجدداً حرص السلطة المحلية بالقطاع الأمني وتوفير احتياجاته. وثمن الجهود التي بذلتها الشرطة خلال المرحلة السابقة في استتباب الأمن و الحفاظ على السكينة العامة للارخبيل. مؤكدا على ضرورة توحيد الجهود والتنسيق بين مختلف الوحدات لتحقيق الاستقرار الأمني. فيما أستعرض مدير عام الشرطة العميد علي الرجدهي، جهود وزارة الداخلية في تنفيذ المشاريع الأمنية والتجهيزات التي يتم تنفيذها في المحافظة خلال المرحلة القادمة بدعم من الاشقاء في المملكة العربية السعودية و الامارات العربية المتحدة، بهدف تفعيل العمل الامني بمختلف أجهزته.

شكرا لقرائتكم خبر عن انعقاد اجتماع لمناقشة سبل تعزيز الأمن والاستقرار في سقطرى على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن العربي وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن العربي ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .