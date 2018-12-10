الوفد الحكومي: هناك تقدم في ملف تبادل الأسرى والمختطفين

ستوكهولم - الخليج 365 أكد مصدر مسئول في وفد الحكومة اليمنية في مشاورات السويد، أن "هناك تقدم في ملف تبادل الأسرى والمختطفين وتم تحديد مواعيد التنفيذ".

وأوضح المصدر، في تصريحات - رصدها "الخليج 365" - أن "مبادرة المبعوث الدولي لاتزال محل نقاش".

وقال "مواقع القوات الشرعية في الحديدة طبيعي وعلى الحوثيين الانسحاب من المدينة والميناء".

ولفت الى أنه" تم الاتفاق على أن تكون عملية تبادل الأسرى بين الحكومة والحوثيين في مطاري صنعاء وسيئون". أكد مصدر مسئول في وفد الحكومة اليمنية في مشاورات السويد، أن "هناك تقدم في ملف تبادل الأسرى والمختطفين وتم تحديد مواعيد التنفيذ".

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