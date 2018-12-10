تدشين مشروع إعادة تأهيل أقسام التغذية (OTP) في جبل حبشي بتعز (صور)

دشن مدير عام مكتب الصحة بمحافظة تعز عبدالرحيم السامعي مشروع إعادة تأهيل أقسام التغذية (OTP) في المراكز والوحدات الصحية بمديرية جبل حبشي.

المشروع الممول من منظمة اليونيسيف والتي تنفذه منظمة سول للتنمية يهدف الى تزويد المراكز والوحدات الصحية بالمعدات والمستلزمات الطبية ضمن مشروع التدخل المجتمعي الذي يستهدف عددا من مديريات تعز منها جبل حبشي.

وأكد مدير عام مكتب الصحة بالمحافظة عبد الرحيم السامعي بأن المكتب يسعى حالياً الى تزويد المراكز والوحدات الصحية بكافة المستلزمات والأجهزة الطبية وستشمل كافة عزل المديرية .

من جانبه أشاد مدير عام المديرية الأستاذ فارس المليكي بالجهود الكبيرة التي يقدمها مكتب الصحة بالمحافظة مضيفاً بأن المراكز والوحدات الصحية عانت كثيراً طيلة العشر السنوات الماضية نتيجة افتقارها لأبسط الإمكانيات الأساسية والمواد الطبية.

وثمن المليكي الدور الكبير الذي يبذله مدير مكتب الصحة بالمحافظة ومنظمة اليونسيف الدولية ومنظمة سول الهادف لرفد تلك المراكز والوحدات بالاحتياجات الأساسية وإعادتها للعمل مجددا حتي تشمل خدماتها كافة المواطنين بعموم عزل وقرى المديرية.

وعبر مدير مكتب الصحة بالمديرية الدكتور احمد عبده سعيد عن سعادته بافتتاح هذا المشروع والذي استهدف بمرحلته الأولى 10وحدات صحية بالمديرية وتزويدها بكافة المستلزمات والأجهزة الطبية .

وزار مدير عام مكتب الصحة بالمحافظة عبد الرحيم السامعي برفقة مدير عام المديرية ومدير مكتب الصحة بالمديرية عددا من الوحدات الصحية للاطلاع على سير العمل والاستماع الى أبرز الصعوبات والعوائق التي تواجهها تلك الوحدات والمراكز.

حضر التدشين الأستاذة أماني الحاج منسقة برنامج مشروع التدخل المجتمعي ، والأستاذة أماني الذبحاني.