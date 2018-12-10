شكرا لقرائتكم خبر عن عـــــاجل : انسحاب مقاتلي الحوثي من الحدود مع السعودية.. وصراع حاد يعصف بقيادة الجماعة .. وقيادي يخرج صمته ويكشف ما يجري خلف الكواليس والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف القيادي بجماعة الحوثي محمد المقالح عن قيام جماعته بسحب مقاتليها من الحدود بين اليمن والسعودية، بضغوط من سفراء الدول الأربع، بما فيهم السفير الأمريكي.

وقال المقالح في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، إن هذا لقاء وفد الجماعة بسفراء الدول الأربع في ستوكهولم ليس الأول، بل سبقه لقاءات عديدة بين وفد الجماعة وبين السفراء الأربع بينهم السفير الأمريكي في مسقط.

وأشار إلى أن تلك اللقاءات تسببت في وقف الصواريخ وسحب مقاتلي الجماعة من على الحدود بين اليمن والمملكة.

وأنتقد المقالح تودد قيادات وفد الجماعة الحوثية للسعودية، محذرا من مؤامرة تحيكها الجماعة على المناطق الحدودية.

وأضاف: "هناك مؤامرة حقيقية على المناطق الحدودية في صعدة وحجة وعلى قرى ومزارع المواطنين في تلك المناطق"، داعيا قبائل تلك المناطق إلى مواجهة مخطط خونة اليوم، في إشارة إلى جماعته.

