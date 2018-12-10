تهريب سجين متهم بـ"القتل" من إحدى محاكم إب الخاضعة لسيطرة لحوثيين

كشف مصدر أمني بمحافظة إب، وسط اليمن، عن هروب متهم بالقتل من إحدى محاكم المدينة الخاضعة لسلطات الحوثيين. وقالت المصادر إن المتهم "نشوان راوح" تمكن من الفرار من محكمة غرب إب أثناء محاكمته ، في قضية قتل المجني بلال القادري. وتشير المصادر إلى مساعدة مسلحين حوثيين في عملية تسهيل هروب القاتل "راوح". وتكررت حوادث تهريب المليشيا للسجناء والتغطي على جرائمهم ،في ظل فوضى أمنية عارمة تعصف بالمحافظة الخاضعة لسيطرة المليشيا الانقلابية.

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