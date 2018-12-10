حضرموت: وقفة احتجاجية بمدينة المكلا ضد غلاء أسعار الإيجارات السكنية



نظم ناشطون مواطنون، صباح اليوم الاثنين، بمدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت، وقفة احتجاجية ،على ارتفاع قيمة الايجارات السكنية.

وطالب المحتجون السلطة المحلية، بوضع حد لجشع ملاك العقار، ومكاتب التأجير، وإلزامهم قانونياً بسقف معين للإيجار الشهري السكني، وأن يكون الدفع بالعملة المحلية، ومحاسبة كل من يخالف ذلك.

واقترح المحتجون على السلطة المحلية، إنشاء صندوق اجتماعي، ممول من المؤسسات الحكومية الإيرادية، من أجل مساعدة الأسر ذات الدخل المحدود.

كما اقترح المحتجون بناء مدينة سكنية على نفقة السلطة لهذه الأسر، وتكون برسوم رمزية، من أجل التخفيف عن كاهل رب الأسرة.

وأشار المحتجون في الوقفة، إلى ضرورة ضبط المتلاعبين بأسعار المواد الغذائية والأدوية، وأجور النقل والمواصلات، وتشديد الرقابة عليهم من قبل الجهات المختصة بذلك.

يذكر أن إيجار الشقق والبيوت بالمكلا عاصمة محافظة حضرموت، تضاعفت في الفترة الأخيرة، ووصل الأمر بدفع الإيجار بالريال السعودي، مما ضاعف ذلك على أرباب الأسر.