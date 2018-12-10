إب: الحكم بإعدام قاتل الطفلة "آلاء الحميري" بعد يومين من القبض عليه

أصدرت المحكمة الجزائية بمحافظة إب، اليوم الأثنين، حكمها في قضية قتل واغتصاب الطفلة آلاء الحميري.

وقال مصدر حضر جلسة المحاكمة، لمراسل يمن شباب نت، إن المحكمة برئاسة القاضي، غمدان داجنة، أصدرت حكماً بإعدام الجاني" يوسف الثوابي" رميا بالرصاص حتى الموت، في ساحة عامة، لقتله واغتصابه عمدا وعدوانا الطفلة آلاء الحميري، بعد الاعتراف بما نسب إليه من تهم أمام جلسة المحاكمة التي حضرها والد وأم الطفلة.

وكانت الطفلة ” آلاء الحميري”ـ 9 أعوام ـ قد عثر على جثتها السبت بعد أيام من اختفائها وأظهرت التحقيقات قيام المدعو "يوسف الثوابي" باختطافها واغتصابها وقتلها خنقاً في منزله بمدينة جبلة، جنوب غرب إب.

وأثارت الجريمة البشعة استياء شعبي كبير، ودعوات بسرعة محاكمة القاتل وإنهاء حالة الفوضى الأمنية التي تشهدها محافظة إب الخاضعة للانقلابيين منذ نحو أربع سنوات والتي تشهد فوضى أمنية عارمة وانتشار كبير للسلاح والجرائم الجنائية.