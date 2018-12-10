محافظ سقطرى يطلع على الأعمال في المطار ويشيد بدعم الإماراتي والسعودي

الخليج 365 – سقطرى

اطلع محافظ سقطرى رمزي محروس ،على سير الاعمال التطويرية لمطار سقطرى الدولي بدعم من دولة الامارات العربية المتحدة ضمن جهودها التنموي و التطويري في المحافظة.

واشاد محافظ سقطرى خلال استقباله ،اليوم الاثنين، مدير شركة المطارات بدولة الامارات العربية المتحدة سلام علي كمال، بالجهود و الدعم الذي يقدمه الاشقاء في دولة الامارات ممثلة بمؤسساتها الانسانية العاملة في المحافظة والذي عكس ايجابا على سير عمل القطاعات الحيوية.

كما اطلع محافظ سقطرى على سير العمل في المستشفى العسكري الذي يتم إنشاؤه بدعم من الاشقاء بالمملكة العربية السعودية .

وفي الزيارة استمع المحافظ محروس من مهندسي المشروع الى شرح مفصل عن مكونات المشروع الذي يضم عدة اقسام طبية، مشيداً بالجهود المبذولة من الاشقاء في المملكة العربية السعودية و حرصهم على تنفيذ مشاريع حيوية وخدمية تلامس احتياج المحافظة و ابنائها.