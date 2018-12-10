بالفيديو.. استمرار النزوح الجماعي للأسر بالحديدة هرباً من القصف الحوثي

الخليج 365 – الحديدة

تتواصل موجة النزوح الجماعي للعائلات من حي منظر التابع لمديرية الحَوَك بالحديدة نتيجة القصف العشوائي لمليشيات الحوثي على منازلهم .

وتحدث نازحون من سكان حي منظر أن المليشيات الحوثية تقصف منازلهم يومياً وبشكلٍ عشوائي بقذائف الهاون أدى إلى تدمير عدد من المنازل ونزوح عشرات العائلات هرباً من الإستهداف المباشر الذي تقوم به مليشيات الحوثي .

مسلسل الإجرام الحوثي يتنوع بين القتل والتدمير والتهجير القسري والإختطاف والتعذيب لسكان الحديدة دون مراعاة للقوانين الإنسانية والأعراف الدولية وهذا مايناقض زيف شعاراتهم تحت عباءة ما تسمى بالمسيرة القرآنية .

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