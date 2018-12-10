زعيل: لدينا تفاؤل كبير بإحداث اختراق في عملية السلام

ستوكهولم - الخليج 365

قال عضو وفد الحكومة اليمنية في مشاورات السويد، عسكر زعيل، اليوم الاثنين، "لدينا تفاؤل كبير بإحداث اختراق في عملية السلام".

وأضاف زعيل في تصريحات - رصدها "الخليج 365" - "وجدنا أن المجتمع الدولي برمته يقف إلى جانب الحكومة الشرعية".

وبين أن "الوفد الحكومي التقى اليوم بسفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن".

وأشار إلى أن "الوفد الحكومي “لمس من السفراء مواقف إيجابية تساند الحكومة الشرعية من أجل المضي قدما في السلام”.



وتابع" لا زال تحديث كشوفات الأسرى والمختطفين مستمرا ولا يوجد رقما محددا، والحوثيين نفذوا اختطافات في عدة محافظات يمنية خلال أيام المشاورات".

وشدد زعيل على أن "قضية محافظة تعز (فك الحصار عنها من قبل الحوثيين) تحتل أهمية قصوى في مشاورات السويد، إضافة إلى القضايا الأخرى".



ويرى مراقبون عسكريون، أن "مليشيا الحوثي تستغل التهدئة التي دعا إليها المبعوث الأممي لإنجاح مشاورات السويد لمحاولة استعادة مواقع ومناطق خسرتها قبل المشاورات".