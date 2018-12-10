غالب: الوفد الحكومي قدم أفكارا ورؤيته في توحيد المؤسسات الاقتصادية

ستوكهولم - الخليج 365

قال عضو اللجنة الاقتصادية عن وفد الحكومة، أحمد غالب، اليوم الاثنين، " يجري اجتماع في عمان بالتوازي مع مشاورات السويد مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لمناقشة توحيد المؤسسات الاقتصادية ونحن ننتظر نتائجه للسير أكثر هنا حتى نتقدم أكثر".

وأضاف غالب في تصريحات - رصدها "الخليج 365" - "تلقينا وعدا من مكتب المبعوث الأممي بأنه سيكون هناك ورقة للبحث والنقاش حول الموضوع الاقتصادي، وحتى هذه اللحظة لم نستلم أي شئ وكان لدينا اجتماع يوم أمس وتم تأجيله وأتوقع أن يكون اليوم".

ومضى" في الوفد الحكومي قدمنا أفكارنا ورؤيتنا في توحيد المؤسسات الاقتصادية وتوريد إيرادات الدولة -لم يتحقق أي تقدم إلى حد هذه اللحظة في الجانب الاقتصادي في السويد -الحكومة استطاعت الحد من تدهور الاقتصاد وتدهور العملة الوطنية وتوفير سلع بأسعار مدعومة".

واختتم "الحوثيون يطلبون بتوحيد البنك المركزي لدفع الرواتب وهذا ليس من اختصاصه وإنما من اختصاص وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية وهي مسئولة عن ذلك، بالتوازي مع موضوع الرواتب تتم مناقشة موضوع الخدمات الصحية والتعليمية".