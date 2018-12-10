شكرا لقرائتكم خبر عن قائد قوات الأمن المركزي بصنعاء يقدم استقالتة للمشاط…والسبب؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قدم اللواء الركن عبدالرزاق المروني,قائد قوات الأمن المركزي بصنعاء استقالتة ,اليوم الأثنين, لمهدي المشاط رئيس ما يسمى المجلس السياسي لسلطة الحوثي الأنقلابية.

وكان العميد عبدالرزاق المروني قد تقلد عدة مناصب عسكرية منها,قائدا لشرطة النجدة بمحافظة أبين,مديراً لأمن محافظة أبين,مساعداً لقائد قوات الأمن الخاصة لشؤون القوى البشرية,قائد قوات الأمن الخاصة “الأمن المركزي سابقاً”

وبحسب منشور لعلي البخيتي كاتب سياسي على صفحتة بمواقع التواصل الأجتماعي “فيسبوك” أوضح من مصادرة الخاصة ” أن سبب تقديم الاستقالة يرجع بسبب احتجاج اللواء على ممارسات المليشيا العقائدية والدورات الطائفية داخل المعسكرات بالأضافي الى الفساد المالي الكبير للمليشيا.



حيث تقوم المليشيا بتوزع الملازم الخاصة بمنهجها الفكري الطائفي على المعسكرات التى تحت سلطتها.

مستعينة في ذلك بدورات ومحاضرات طائفية لتوجيه وجدان الضباط إلى الفكر الحوثي الإيراني.