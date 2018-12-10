شكرا لقرائتكم خبر عن ورد قبل قليل.. إنتحار عريس بمحافظة إب ليلة زفافه لهذا السبب الغريب والمثير والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أقدم عريس، على الإنتحار رميا بالرصاص، يوم زفافه في محافظة إب. وذكرت مصادر خاصة أن عريس من منطقة صيحان بيت الموسمي مديرية القفر محافظة إب ، اقدم على قتل نفسه رمياً بالرصاص ، عقب إنتهاء حفل زفافه ليلة أمس، بسبب رفض والده دفع ما يسمى "حق ليلة الدخلة" لعروسه (مبلغ مالي لا يزيد عن مائة ألف ريال).



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