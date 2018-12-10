شكرا لقرائتكم خبر عن مكتب الصناعة والتجارة وقسما شرطة صينه وباب موسى بمدينة تعز ينفذوا حملة لضبط المخالفين في اسعار السلع الاستهلاكية ولغذائيه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعز..

نفذ مكتب الصناعة والتجارة في محافظة تعز معا قسما شرطة صينه وباب موسى حملة ميدانية لضبط المخالفين في اسعار السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية شملت الاسواق والمحلات التجارية والافران والمخابز في مناطق صينه ووادي المعسل وباب المداجر وباب موسى وما يجاورها.

وأوضح مدير عام مكتب الصناعة والتجارة في محافظة تعز احمد عبده الكريم المجاهد ان الحملة بدأت اعمالها في مديريات مدينة تعز (المظفر -القاهرة - صاله ) من تاريخ ١١/٢٥ وتعمل بوتيرة عالية ضمن لجان دائمه ومؤقته بهدف ضبط المتلاعبين من التجار واصحاب المحلات والافران والمخابز الغير ملتزمين بالأسعار المحددة من مكتب الصناعة والتجارة ( الوزن المحدد الكيلو جرام ب400ريال وزن القرص 50جرام بسعر20ريال ) .

واشار الى ان الحملة نفذت بالتعاون مع الاجهزة الامنية ضبطت ٢٣٤ مخالفه وأغلقت محلات تجارية بشكل مؤقت كإجراء إداري ومن ثم أخذت تعهدات من قبلهم بالالتزام بالأسعار المحددة ، مهيباً بدور اللجان المجتمعية والمواطنين لتعاون مع الجهات المعنية بالإبلاغ عن المخالفين والمساهمة في نشر التسعيرة اليومية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي مؤكداً على اهمية تظافر المجتمع للحد من انتشار الغلاء وايقاف عملية التلاعب في قوت المواطن من قبل بعض ضعفاء النفوس من التجار وبالأخص في المرحلة الراهنة . من جانبه اكد عادل العكش مدير قسم شرطة صينه ان الحملة لقيت ارتياح واسع من قبل المواطنين وان كل من تم ضبطهم من قبل الاجهزة الامنية واغلقت محلاتهم التجارية تم اخذ تعهدات من قبلهم بالالتزام بالأسعار ، مشدداً على ضرورة اتباع كافة تجار الجملة والتجزئة التسعيرة السائدة والمحددة من مكتب الصناعة والتجارة لما فيه خدمة المواطن والتخفيف من معاناته . .

للإبلاغ عن المخالفين في اسعار المواد الاستهلاكية والغذائية .. مكتب الصناعة والتجارة تعز اتصل ب

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