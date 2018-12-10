شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد الصورة : التي أثارت جدلا واسعا في تعز والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثارت صورة تم تداولها على نطاق واسع في منصات شبكة التواصل الاجتماعي الفيسبوك لنائب عميد كلية بجامعة تعز نشرها المصور أحمد الباشا .







حيث قال الباشا تابع منشوره محرر "الخليج 365" قلنا له يا دكتور غلط توقف هنا هذا رصيف مش موقف ؛ قال روح جيب المرور ؛ المشكلة طلع نائب عميد كلية ؛





واختتم منشوره بالقول نموذج وقدوة يحتذى به ماشاء الله

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