شكرا لقرائتكم خبر عن مباشر من محلات الصرافة .. إنهار مفاجئ لدولار والريال السعودي صباح اليوم في صنعاء .. وصعود كبير للريال اليمني حتي الحظة (شاهد السعر الان ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - افادات مصادر مصرفية صوت اليمن الان ف صنعاء ان الريال اليمني يصعد بشكل مستمر امام الدولار والريال السعودي من يوم امس العصر وقالت المصادر صوت اليمن ان اسعار الصرف الان يختلف بشكل كبير عن سعر صرف يوم امس . اليكم اسعار امس واسعار الصرف الان حتي الحظة

شكرا لقرائتكم خبر عن مباشر من محلات الصرافة .. إنهار مفاجئ لدولار والريال السعودي صباح اليوم في صنعاء .. وصعود كبير للريال اليمني حتي الحظة (شاهد السعر الان ) على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن السعيد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن السعيد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .