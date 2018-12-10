شكرا لقرائتكم خبر عن زعيم دولة خليجية يزف بشرى سارة لليمنيين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدر السلطان قابوس بن سعيد، سلطان سلطنة عمان، مرسوم سلطاني جديد يقضي بالجمع بين الجنسية العمانية والجنسية اليمنية. وبالتالي أصدر مرسومًا ثانيًا برد الجنسية العمانية لكل من تم سحب الجنسية منه لحصوله على الجنسية اليمنية. وأيضا تم منح الجنسية العمانية لعدد من الأشخاص ممن يحملون الجنسية اليمنية بموجب قانون الجنسية، ومنحهم الترخيص بالجمع بين الجنسيتين، دون التنازل عن الجنسية اليمنية. وتم نشر أسماء من سترد لهم الجنسية العمانية، وأيضا أسماء من تمت الموافقة على منحهم الجنسية العمانية في الجريدة الرسمية وتم إبلاغ السلطات المختصة بذلك.



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