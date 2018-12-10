تعرف على مبادرتي "غريفيث" بشأن الحديدة وتعز

قدم المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، مبادرتين لطرفي المشاورات بشأن تعز والحديدة وهدد بكشف الطرف المعرقل إذا فشلت مشاورات السويد.

وكشف مصدر مطلع رفض الوفد الحوثي المشارك في مشاورات السويد مقترح المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث بشأن الحديدة وقدم ملاحظات على بنوده.

وقال المصدر إن الوفد الحوثي تعاطى بإيجابية مع مقترح المبعوث الأممي حول تعز.

ووفق متابعة "الخليج 365"،" تنص مبادرة الحديدة التي قدمها غريفيث على وقف شامل للعمليات العسكرية بما فيها الضربات الجوية والصواريخ والطائرات المسيرة وعدم استقدام تعزيزات، وعلى انسحاب جميع الوحدات والمليشيات خارج المدينة ومينائها وميناء الصليف ورأس عيسى".

وتنص مبادرة تعز على وقف القتال في المحافظة وفتح المعابر، بما فيها المطار، بناء على اتفاق ظهران الجنوب الموقع عام 2016، كما تنص على تشكيل مجموعة عمل من الأطراف بمشاركة الأمم المتحدة لمراقبة اتفاق تعز.