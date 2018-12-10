ألغام مليشيا الحوثي تفتك بقطعان الابل في الحديدة (فيديو)

لم تقتصر انتهاكات المليشيات الحوثية في الساحل الغربي على قتل الانسان بل طالت الحيوانات التي تُشكل مصدر رزق لحياة الكثير من المواطنين بمحافظة الحديدة الى جانب النشاط الزراعي .
ونشر المركز الاعلامي لألوية العمالقة مالك ابل فقد ثلاثاً من الإبل التي يربيها خلال هذا العام بسبب انفجار ألغام زرعتها مليشيات الحوثي في السهول التي ترعى فيها الحيوانات .
وتتكرر هذه الجرائم بشكل يومي في المناطق التي كانت تسيطر عليها المليشيات الحوثية الإرهابية فهناك آلاف المزارعين يعتمدون على تربية الإبل التي يستخدمونها لجلب الحطب ويستفيدون من حليبها وغير ذلك مؤن الحياة .
وخطر الألغام جعل جرائم المليشات الحوثية تبقى مستمرة حتى بعد فرارها من مناطق الساحل الغربي.
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