عاجل .. الاتفاق على أماكن تبادل الأسرى بين الحكومة والمليشيا

كشفت مصادر مطلعة عن التوصل إلى اتفاق بين الحكومة والحوثيين حول أماكن تبادل الأسرى خلال جولة المشاورات في السويد .

ونقل موقع العين الإماراتي عن مراسله عن مصادر مطلعة من داخل مشاورات السويد انه تم الاتفاق على مطاري صنعاء وسيئون كمنفذين جويين لعملية تبادل الأسرى بين الحكومة والحوثيين.

وتعد قضية الأسرى أولوية في مشاورات السويد وتحظى باهتمام دولي كبير كونها أهم وأبرز قضية إنسانية.