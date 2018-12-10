كشفت مصادر مطلعة عن التوصل إلى اتفاق بين الحكومة والحوثيين حول أماكن تبادل الأسرى خلال جولة المشاورات في السويد .
ونقل موقع العين الإماراتي عن مراسله عن مصادر مطلعة من داخل مشاورات السويد انه تم الاتفاق على مطاري صنعاء وسيئون كمنفذين جويين لعملية تبادل الأسرى بين الحكومة والحوثيين.
وتعد قضية الأسرى أولوية في مشاورات السويد وتحظى باهتمام دولي كبير كونها أهم وأبرز قضية إنسانية.
شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل .. الاتفاق على أماكن تبادل الأسرى بين الحكومة والمليشيا على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن العربي وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن العربي ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .