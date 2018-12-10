شكرا لقرائتكم خبر عن بهذه الصورة: الفنان محمد الاضرعي...يفضح قناة الجزيرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فضح الممثل محمد الاضرعي في منشور على حائطه بتويتر رصده هناعدن قناة الجزيرة القطرية بالقول ‏قناة الجزيرة تمنح المسيرة أحد تردداتها لتبث عليها بعد إيقافها على نايل سات ! واختتم منشوره قائلا لعنة الله على قناة الجزيرة .

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