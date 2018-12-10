انطلاق فعاليات المهرجان الوطني للمسرح في عدن .. تغطية خاصة

إنطلقت اليوم الإثنين، على مسرح حافون في العاصمة المؤقتة عدن، فعاليات المهرجان الوطني للمسرح، والذي تنظمه الهيئة العربية للمسرح ووزارة الثقافة ويستمر عشرة أيام .

وسيتم خلال أيام المهرجان عرض تسعة أعمال مسرحية من أربع محافظات يمنية هي عدن والحديدة ولحج وتعز، قام بتأليفها وإخراجها وتجسيد الشيخصيات فيها كوكبة من المبدعين اليمنيين .

وأنطلقت فعاليات المهرجان بعرض مسرحية بعنوان "اللقاء العظيم" للكاتب المعروف علي أحمد باكثير وإخراج علي يافعي، والتي تناولت قصة تاريخية حدثت في فترة الخليفة الخامس، عمر بن عبدالعزيز، جسدت في معانيها التسامح في الإسلام وكيف أن الخليفة الزاهد تمكن بتسامحه في أن يهدي أحد شباب المسلمين ويعيده إلى الطريق القويم، وحقيقة الجهاد الذي لا يقتصر على القتال ولكن جهاد النفس .

وشارك في إفتتاح فعاليات المهرجان، نائب وزير الإعلام، حسين باسليم، ووكيل أول محافظة عدن، نصر محمد شاذلي، وعدد من المسؤولين والمثقفين وكوكبة من ألمع نجوم المسرح والفن اليمني .

كما تتضمن مسرحيات المهرجان، "أنسى" من تأليف الكاتب عبدالس الحائك، وإخراج، الدكتور، عبدالسلام عامر، التي سيتم عرضها يوم غدٍ الثلاثاء، ومسرحية الطوق للكاتب محمود الورواري، وإخراج محمد علي يافعي، وسيتم عرضها الأربعاء، ومسرحية إغراء السنابل، للكاتب خالد القحوم، وإخراج عبدالهادي التميمي، وسيتم عرضها الخميس القادم .

كما سيتم يوم السبت، عرض مسرحية "الجوال" للكاتب إبراهيم الشاش، وإخراج ياسر سلام، ويوم الأحد، سيتم عرض مسرحية "زيد" من تأليف وإخراج، عمر مكرم، وفي يوم الإثنين الموافق 17 ديسمبر، سيتم عرض مسرحية هاملت يستيقظ للكاتب ممدوح عدوان وإخراج عدنان ناشر، ويوم الثلاثاء سيتم عرض مسرحية "ميس" للكاتب هائل المداني، وإخراج حمد جبارة .

وستختتم فعاليات المهرجان يوم الأربعاء الموافق 19 ديسمبر، بعرض مسرحية "البريئة" للكاتب مختار المقطري، وإخراج الدكتور، محمد الرخم .