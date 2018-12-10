الفرق الهندسية تواصل نزع ألغام المليشيا في باقم بصعدة

تواصل الفرق الهندسية التابعة للجيش الوطني نزع ألغام مليشيا الحوثي الانقلابية من مركز مديرية باقم بمحافظة صعدة شمال البلاد . وقالت مصادر "الخليج 365" إن الفرق الهندسية التابعة للجيش الوطني بدأت بالانتشار في مركز مديرية باقم ومحيطه لنزع الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها مليشيا الحوثي الانقلابية بكثافة هائلة . وأضافت المصادر إن قوات الجيش بدأت بتأمين وفتح الطرق للسكان وجمع الأسلحة والمقذوفات التي خلفتها مليشيا الحوثي الانقلابية ورائها .

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