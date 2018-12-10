شبام تشارك بـ3 مدارس وتتحصل على لقبين من أصل 9 في مسابقة قيمتي

من بين 27 مدرسة شاركت في مسابقة قيمتي في مدرستي شاركت ثلاث مدارس من مديرية شبام وهي مدرسة 26 سبتمبر ومدرسة الحزم بنين وثانوية الحوطة بنات وقد احرزت المديرية لقبين من 9 القاب في مشاركة مشرفة للمديرية

حيث نافست المدارس تنافسا قويا مع اقوى المدارس في مديرية سيؤون وتريم وحريضة ووادي العين وحورة وساه وبرزت قوة المدارس التابعة لمديرية شبام في المجال التطوعي حيث حققت مدرسة 26 سبتمبر المركز الثاني وحققت ثانوية الحوطة للبنات المركز الثالث في نفس المجال .

ويعد هذا التتويج تميزا للمديرية عامة وتقديرا للجهود المتواصلة ولمدرسة 26 سبتمبر التي تعيش خلال اعوامها الاخيرة تقدما بارزا بجهود جبارة تبذل من ادارتها ومعلميها كذلك ثانوية الحوطة للبنات الممثلة الوحيدة لمدارس البنات بالمديرية والتي واجهت كل الصعاب وحققت الهدف والفوز .

الجدير بالذكر ان مديرية شبام في الاعوام الماضية في جميع المنافسات على مستوى الوادي والصحراء لاتعود خاوية من لقب وذلك لما يمتاز به ابناء مدارسها من روح تنافسية وحب للمعالي والمراكز الاولى.