الإعلامي «نبيل الكثيري» يكشف بالأرقام "لليمن العربي" كواليس مبادرة كتاب "مئوية زايد"

أطلق الإعلامي الاماراتي دكتور نبيل أحمد عبدالله الكثيري، مبادرة 100 مشارك في كتاب "مئوية زايد".

وفي تصريح خاص "لليمن العربي" أكد الإعلامي الإماراتي نبيل الكثيري، بأنها بادرة تشكل تتويجا لكافة الأعمال التطوعية والانسانية والابداعية لعام زايد "طيب الله ثراه" حيث يشارك 100 مؤلف وكاتب وشاعر وفنان تشكيلي ومن اصحاب المبادرات الهادفة من مختلف الدول العربية في تأليف كتابا جديدا عن المغفور له باذن الله الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان.

وأضاف الكثيري بأن العدد تجاوز خلال 7 أيام إلى أكثر من 130 مشارك بالاضافة إلى ما يقارب 20 طفلا أبدوا رغبتهم بالمشاركة من أجل بابا زايد.

وأوضح الإعلامي الكثيري بأن من بين المشاركين الأديب الشاعر السوري نعيم ابراهيم عيسى، الاديبة الكاتبة الصحفية المصرية حورية عبيدة، الدكتور سعيد بن هويمل العامري، الشاعرة الاردنية حنين العجارمة، المستشار القانوني المخرج محمد بوهارون، الكاتبة الاعلامية الاماراتية عائشة البيرق، المهندس عادل مرقص حنين من مصر والشاعرة التونسية ضواحي العياري، والكاتب الصحفي المصري شحاتة غريب.

كما يشارك في الكتاب الاعلامي البيئي عماد سعد، الشاعر سعيد بن غماض الراشدي، الصحفية ليندا سليم، السناريست د. وليد برهام، الاختصاصية الاجتماعية "سفيرة النخبة" صالحة نصيب حمد، الباحث الاسلامي يوسف الازبكي، ادارة العلاقات العامة نجاة العولقي، والعميد د. احمد سعيد راشد البادي.

وأشار الكثيري في تصريحاته " لليمن العربي" بأنه سبق بأنه أصدر في عام 2013 كتاب مشترك "شيوخ المجد صناع السعادة" قام بتأليفه 42 كاتبا من الامارات وبعض الدول العربية بمناسبة اليوم الوطني 42 لدولة الامارات العربية المتحدة وشارك فيه المنشد الاماراتي المهندس اسامة هاشم الصافي، الاعلامية المصرية رباب عبدالعليم، الشاعر سالم بو جمهور القبيسي، الدكتورة رنا نذير الذهبي من الاردن، الشاعر راشد شرار، الاديب المصري محمد ناصف، الكاتبة المصرية عزة سلطان، والمهندسة فاطمة جاسم الزعابي.

وأكد الكثيري في تصريحاته " لليمن العربي" بأنه هذا الكتاب سيشكل بعد اصداره عن طريق الجهة الراعية والناشرة بادرة نادرة بوجود 100 من الرسامين والشعراء والكتاب والمبدعين ضمن مصنف واحد بعد ان كان اكبر عدد لنفس الكاتب 42 مشارك وذلك سيشكل سابقة حميدة نأمل ان تتكرر مع اخرين وبافكار جديدة ومختلفة تساعد على اتاحة الفرصة لاكبر عدد من المواهب الابداعية من الوصول الى القراء والمتابعين.