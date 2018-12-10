اليماني يعلن قبول الشرعية دور الأمم المتحدة في ميناء الحديدة لكن بشرط

أعلن وزير الخارجية، خالد اليماني، اليوم الأحد، قبول الحكومة الشرعية بدور الأمم المتحدة في ميناء الحديدة لكن بشرط.

وقال اليماني في تصريحات صحفية - رصدها "الخليج 365" - "مستعدون للقبول بدور للأمم المتحدة في ميناء الحديدة لكن ينبغي أن تكون المدينة تحت سيطرة الحكومة".

وسارع الخبير العسكري الاستراتيجي، العقيد يحيى أبو حاتم، معلقا على هذا الخبر قائلا" القبول بقوات حفظ سلام دولية في ميناء الحديدة معناه انتهاك لسيادة اليمن وللقرار الأممي 2216 الذي ينص على بسط سيطرة الشرعية على كامل الأرض اليمنية".

واختتم ابو حاتم "مارتن غريفث يسعى إلى الالتفاف على القرار الأممي بطرح هذه المبادرة الخبيثة".