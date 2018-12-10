ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لهذا اليوم الاثنين، الموافق 10 ديسمبر 2018م، وهي كالتالي: رئيس الوزراء: الصليب الأحمر له مشاريع فاعلة في اليمن وكيل محافظة تعز: الهلال الأحمر الإماراتي نموذج إيجابي في الإغاثة عاجل.. إطلاق سراح "المرقشي" من سجون صنعاء اليماني: محاولة المليشيا تنفيذ المشروع الإيراني في اليمن فشل مرصد حقوقي يكشف عن 18 ألف مختطف في سجون المليشيا ويطالب باطلاق سراحهم مليشيا الحوثي تواصل قصف المناطق السكنية بالحديدة بالقذائف وترفض الهدنة العميد الحارثي: دحرنا هجوما للمليشيا في باقم وسط قتلى وجرحى في صفوفهم العامري: لابد من تضافر الجهود لنبذ مشروع الحوثيين المدفوع من إيران قناة: مشاورات السويد ستنتهي الجمعة وجولة جديدة منها في الكويت واشنطن: سنواصل مع التحالف العربي التصدي الايراني في اليمن والمنطقة مشاورات السويد تدخل يومها الخامس مع التركيز على ملف الأسرى انطلاق إذاعة "هنا عدن" في ذكرى استشهاد اللواء جعفر سعد ناشطة حقوقية: مليشيا الحوثي تستخدم المختطفين كمصدر دخل وأموال طائلة عاجل.. الإعدام لقاتل ومغتصب الطفلة آلاء الحميري غلاب: سجون الفاشية الحوثية بلا رصد المبعوث الأممي لليمن يصل صنعاء ضمن مساع لإنجاح محادثات السويد المقبلة القبض على متهمين بذبح كلاب و بيع لحمها لهذه المطاعم شمال صنعاء (الأسماء) أسعار الخضروات والفواكه واللحوم بحضرموت اليوم الإثنين استقرار نسبي لأسعار الخضروات والفواكه واللحوم بعدن اليوم شاهد.. كيف ودع المرقشي زملاءه في زنزانته

شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن العربي وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن العربي ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .