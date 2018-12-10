شاهد.. كيف ودع المرقشي زملاءه في زنزانته

تداول ناشطون جنوبيون مقطعا مصورا للحظات مغادرة عميد الأسرى الجنوبيين "أحمد عمر العبادي المرقشي" من السجن المركزي بصنعاء عقب تلقيه أنباء بالإفراج عنه . وظهر المرقشي في الفيديو وهو يقوم بتوديع زملائه من داخل أحد سجون صنعاء الذي ظل قابعاً فيه ظلماً منذ نحو عشر سنوات من إعتقاله بشكل تعسفي . وأكد نجل المرقشي "عبدالحكيم" أن أسرته تلقت وعود بإطلاق سراحه خلال الساعات القليلة القادمة ، مشيراً بأن قضية والده إنتهت وفعلاً صدرت تعليمات بالإفراج عنه .

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