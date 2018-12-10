لواء ركن موال للمليشيا يقدم استقالته احتجاجا على دوراتهم الطائفية

قال الكاتب والمحلل السياسي، علي البخيتي، إن اللواء الركن عبدالرزاق المروني، قائد قوات الأمن المركزي بصنعاء، قدم استقالته لمهدي المشاط رئيس المجلس السياسي لسلطة المليشيا الانقلابية.

ونقل البخيتي عن مصدر خاص به في مكتب الحوثيين أن استقالته جاءت احتجاجاً على ممارسات الجماعة العقائدية والدورات الطائفية داخل المعسكرات إضافة لفسادهم المالي الكبير.

وتقيم المليشيا دورات طائفية بشكل منتظم لأفراد المعسكرات الخاضعة لسيطرتها.