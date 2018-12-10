دوافع مادية وأمنية وراء استمرار أزمة الغاز في مناطق سيطرة المليشيا

على الرغم من أن أزمة المشتقات النفطية في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي شهدتْ انفراجا منذ أشهر، إلا أن مادة الغاز المنزلي مازالت تُوزع عبر عقال الحارات، بعد أن كان البيع يتم عبر المحطات.

وكانت المليشيا قد أحالت مسئولية التوزيع إلى عقال الحارات بحجة التخفيف من الطوابير والازدحام أمام محطات الوقود في صنعاء، رغم أن توفر هذه المادة في المحطات كفيل بالقضاء على الازدحام.

وأثار استمرار توزيع مادة الغاز عبر عقال الحارات كثيرا من التساؤلات والمخاوف.

مكاسب مادية

في السياق، تقول مصادر مطلعة إن المليشيا قررت الاستمرار في بيع الغاز عبر العقال؛ لأن ذلك يعود عليها بالكثير من المكاسب المادية وغيرها.

وتضيف المصادر، في حديث إلى "الخليج 365"، أن المليشيا تستفيد 7 لتر بعد كل اسطوانة التي يفترض أن لا تنقص تعبئتها عن 20 لترا.

وطبقا للمصادر، لا يزيد ما في الاسطونة الموزعة عبر العقال عن 13 لترا، رغم أنها تباع في بـ3000 و 3500 ريال.

وتؤكد المصادر أن المواطن يدفع قيمة اسطوانة ممتلئة في حين يحصل على أكثر من النصف بقليل.

التوزيع فجرا

إلى جانب ذلك، يتم توزيع الغاز في وقت مبكر، أي تمام الساعة السادسة صباحا، وأحيانا قبل هذا التوقيت. وبحسب المصادر، فإن هذا التوقيت تم اختياره بعناية.

وتشير المصادر إلى أن المليشيا تعرف أن كثير من المسجلين في كشوف التوزيع لن يتمكنوا من الحضور في وقت مبكر، وبالتالي هناك فرصة لبيع حصة المتغيبين على أصحاب المطاعم وسائقي باصات الأجرة بسعر السوق السوداء.

وتلفت المصادر إلى أن كثيرين لم يحصلوا على حصتهم من الغاز لهذا السبب.

اسطوانات متهالكة

التوزيع عبر عقال الحارات يتم بطريقة استبدال اسطوانات لدى المواطنين بأخرى لدى المليشيا.

ووفقا للمصادر المطلعة، تسعى المليشيا إلى التخلص من الاسطوانات شبه المتهالكة من خلال عملية التوزيع هذه.

وتقول المصادر إن الاسطوانات التي يتم توزيعها تشكل خطرا على حياة كثير من المواطنين.

قاعدة بيانات

الأخطر من كل ما تقدم، هو أن التوزيع لمادة لغاز بهذه الطريقة تحوَّل إلى عمل أمني بحت.

وتؤكد المصادر أن المليشيا، ومن خلال الكشوفات التي يقدمها عُقَّال الحارات، تقوم بعمل قاعدة بيانات أمنية للسكان.

ويطلب العقال من كل مواطن في مناطق سيطرة المليشيا الاسم الرباعي وتفاصيل أخرى.