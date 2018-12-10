العامري: لابد من تضافر الجهود لنبذ مشروع الحوثيين المدفوع من إيران

قال عضو الوفد الحكومي في مشاورات السويد محمد العامري إن الإنقلاب الحوثي هو المصدر الأساس للكوارث الإنسانية التي حلت باليمنيين من غلاء وفقر وتدهور في العملة وبطالة، إضافة إلى سفك الدماء والإعتقالات والسجون والإختطافات وغيرها.

وأضاف العامري، وما لم تتضافر الجهود على استعادة جميع مؤسسات الدولة وبسط نفوذها على الأراضي اليمنية كافة فسوف تطول المعاناة .

وأضاف، ما يبشر بالخير ويدعو إلى التفاؤل هو إطباق غالبية أهل اليمن على نبذ هذا المشروع البغيض المدفوع إيرانياً لزعزعة أمن المنطقة واستقرارها..وذلك - بلاريب - مؤذن بانقراضه .

وتجري في السويد مشاورات بين وفد الحكومة ووفد المليشيا والتي يمضي عليها حتى الان اسبوعا.