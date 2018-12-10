اليماني: محاولة المليشيا تنفيذ المشروع الإيراني في اليمن فشل

قال وزير الخارجية، خالد اليماني، إن الطرف الانقلابي يريد أن يقفز في المشاورات، لتحقيق ما يشبه حزب الله في لبنان.

وأضاف اليماني، في تصريحات صحفية أن ذلك يأتي تنفيذاً للمشروع الإيراني.

وأكد وزير الخارجية أن هذا المشروع فشل في اليمن، ولم يتبقّ لهم سوى نحن أهلهم وعليهم أن يقبلوا بالعيش المشترك تحت سقف واحد.