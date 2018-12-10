قناة: مشاورات السويد ستنتهي الجمعة وجولة جديدة منها في الكويت

نقل موقع "العربية نت" عن مصادر مطلعة قولها إن مشاورات السلام في السويد ستنتهي الخميس أو الجمعة، وليس الثلاثاء. وأضافت المصادر أنه قد تعقد جولة ثانية من المشاورات في النصف الثاني من يناير في الكويت. ورفضت المليشيا الاعتراف بالمرجعيات الثلاث وتسليم ميناء ومدينة الحديدة.

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