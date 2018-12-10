استقرار نسبي لأسعار الخضروات والفواكه واللحوم بعدن اليوم

شهدت أسعار الخضروات والفواكه واللحوم في العاصمة المؤقتة عدن استقرار نسبيا، اليوم الإثنين، وكذلك هو الحال مع أسعار الأسماك. وفيما يلي أسعار بعض تلك الأصناف : - الطماطم 250 - البطاطيس 350 - البصل 450 - الخيار 500 - الجزر 400 - الكوسا 400 - البرتقال 1000 - التفاح 1000 - الموز 280 - الكيوي 1200 - اللحم الضان 4500 - سمك الثمد 3500 - سمك الباغة 500 للمشك (المشك 5 حبات) - سمك البياض 3000

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