شكرا لقرائتكم خبر عن إليكم بالاسم.. قيادي حوثي كبير يلتحق بالشرعية ويقسم ظهر الحوثيين ( شاهد ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت وسائل إعلام محلية ، اليوم الأحد، أن الشيخ القبلي “جبران أحمد هرمس”، عضو المجلس المحلي بمديرية المغربة، انشق عن مليشيا الحوثي.

وأضافت أن المنشق وصل إلى مديرية حيران بمحافظة حجة، معلنًا انضمامه إلى الشرعية .