شكرا لقرائتكم خبر عن ورد للتو: السيد تكشف الهدف الحقيقي لذهاب الحوثيين إلى مشاورات السويد !! شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت القيادية المؤتمرية فائقة السيد الأسباب التي جعلت الحوثيون يوافقون على الذهاب إلى مفاوضات السويد بعد لقاءها الأخير مع المبعوث الأممي مارتن غريفيث.

وقالت فائقة السيد الامين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام عضو اللجنة العامة في تغريدة على تويتر، إن الحوثيين لا يبحثون عن السلام، حيث قالت :”واهم من يظن ان الحوثيين يبحث عن السلام او يسعى له”.

وأكدت السيد إن غريفيث يعرف أن الحوثيين لا تهمهم المفاوضات والحوارات وانما لهم غاية، وغايته من الذهاب إلى السويد هو استعادة أنفاسه وتمترسه في الحديدة، مؤكدة أن الأمم المتحدة تسعى لإبقاء الحوثي .