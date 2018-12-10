شكرا لقرائتكم خبر عن تصريح عاجل لقوات طارق صالح من وسط مدينة الحديدة وحراس الجمهورية تنشر هذا الفيديو مساء اليوم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وزع الإعلام العسكري التابع للمقاومة الوطنية حراس الجمهورية، مساء اليوم الأحد 9 ديسمبر 2018، مشاهد جديدة من داخل مدينة الحديدة تكشف استمرار المليشيات الحوثية في حفر الخنادق والأنفاق في الشوارع الرئيسية والفرعية، وتحويل منازل المواطنين إلى ثكنات عسكرية ومتارس ومواقع لتمركز قناصتها مستغلة التزام المقاومة اليمنية بالهدنة الإنسانية.

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