شكرا لقرائتكم خبر عن قيادي حوثي كبير يلتحق بالشرعية ويقسم ظهر الحوثيين ( الاسم) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت وسائل إعلام محلية ، اليوم الأحد، أن الشيخ القبلي “جبران أحمد هرمس”، عضو المجلس المحلي بمديرية المغربة، انشق عن مليشيا الحوثي.

وأضافت أن المنشق وصل إلى مديرية حيران بمحافظة حجة، معلنًا انضمامه إلى الشرعية .

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