شكرا لقرائتكم خبر عن وفد الشرعية يعلن موافقته «اشراك الحوثيين» في الحكومة بشرط واحد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال وفد الحكومة اليمنية الى مشاورات السويد اليوم الاحد 9 ديسمبر/كانون الاول 2018م انه يرفض نقاش العملية السياسية المتعلقة بتشكيل الحكومة أو مؤسسة الرئاسة.



وقالت فضائية «الجزيرة» ان الوفد الحكومي قال :انهم مستعدون لنقاش إشراك الحوثيين في الحكومة لكن بعد تسليمهم السلاح.



وتتواصل مشاورات السلام اليمنية لليوم الرابع على التوالي ، وشهد اليوم الاحد اول لقاء مباشر بين وفدي الشرعية والانقلاب.



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