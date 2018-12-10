بمشاركة اليمن.. اختتام اعمال المنتدى الدولي للهجرة والتنمية بالمغرب

شاركت بلادنا في أعمال المنتدى الدولي الحادي عشر لقضايا الهجرة والتنمية، الذي أختتم أعماله في مدينة مراكش بالمملكة المغربية .
ومثّل بلادنا في المنتدى الذي نظمته وزارة الهجرة المغربية بالتعاون مع ألمانيا والأمم المتحدة ومنظمة الهجرة الدولية، وزير المغتربين علوي بافقيه، وسفير بلادنا لدى المغرب، عز الدين الأصبحي .
وناقش المنتدى الذي شارك فيه قرابة الفين مشارك ومشاركة من مختلف دول العالم، قضايا الهجرة وكيفية العمل على الاستفادة من الهجرة لتكون فعلا ايجابيا لتعزيز التنمية وضرورة إعادة النظر في سياسة الدول التي تقف ضد حركة الهجرة وتنظيم القضايا بما يضمن احترام حقوق الإنسان وصون الكرامة الإنسانية
وأكد المؤتمر على دعمه لمشروع الاتفاق الدولي الخاص بالهجرة والذي تعده الأمم المتحدة وسيناقش ابتداءً من غد في المؤتمر الدولي للاتفاقية الدولية للهجرة بمشاركة خمسة آلاف شخصيه من ممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني.
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